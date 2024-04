Gela – L’On.le Decio Terrana Segreterio regionale dell’ UDC assieme al coordinatore provinciale Aldo Allia incontreranno domani i promotori dei progetti di Interporto Gela e della Mediterranean Cup’s.

“A 20 anni dalla presentazione del progetto – ha dichiarato Allia – questa sarà l’occasione per fare il punto della situazione al fine di mettere in campo tutte quelle azioni che potrebbero rilanciare questa importante opera per la città di Gela e della nostra amata Sicilia. Sono fiducioso che l’ interlocuzione possa essere positiva”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.