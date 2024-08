Gela si dimostra città anomala anche nel settore balneare, per il mese di agosto alcuni lidi hanno chiesto fino a 40 euro per due lettini e un’ombrellone, cifre completamente fuori mercato per una città che aspira a diventare turistica.

Nel 2024 il posto in spiaggia è costato nella maggiori località turistiche italiane in media il 4% in più rispetto alla scorsa estate.

I lidi d’Italia più cari ad Alassio attualmente visitata da arabi, inglesi, americani, russi: per una settimana in 1° fila si spendono 392€; a Senigallia attrazione turistica consolidata i prezzi più bassi d’Italia, per il mese di agosto € 155, due lettini e un’ombrellone.

Alcuni lidi di Gela con i suoi prezzi 40€ al giorno per due lettini e un’ombrellone tra le località turistiche più care d’Italia. I prezzi sembrerebbero sproporzionati alla località turistica stessa.

A dare i voti ai lidi d’Italia è l’inchiesta annuale di Altroconsumo sul costo del posto in spiaggia, che raccoglie le tariffe di 211 stabilimenti balneari in 10 città, mettendo in luce i rialzi dei listini «ormai una lenta e costante tendenza» scrive l’organizzazione dei consumatori.

Francesco Agati

Luogo: Gela , Via Fontanarossa, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

