L’iniziativa, promossa con la collaborazione di Sorgenia, coinvolgerà mille classi della scuola primaria in tutta Italia. In Sicilia hanno aderito 127 classi e oltre 3 mila studenti. Più di 1.400 nella provincia di Catania e quasi 1.300 in quella di Palermo.

Milano, 2 novembre 2023 – Al via nelle scuole primarie di tutta Italia la prima edizione della campagna educativa “Generation Carbon, guida al cambiamento climatico”, promossa dalla neo costituita Associazione Generation Carbon in collaborazione con Sorgenia per l’anno scolastico 2023-24. Nell’iniziativa sono coinvolti 25 mila studenti e studentesse dai 7 ai 10 anni di mille classi della scuola primaria su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, prenderanno parte al progetto 3.175 studenti appartenenti a 127 classi di diverse provincie: Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Ragusa. Solo nella provincia di Catania, saranno coinvolti oltre 1.400 studenti di 57 classi. In provincia di Palermo gli studenti sono 1.275 distribuiti in 51 classi.

Sviluppata e gestita da Neways, società di comunicazione specializzata in progetti educativi, la campagna ha l’obiettivo di divulgare cultura e informazione nell’ambito dell’educazione ambientale e, trasversalmente, dell’educazione civica avvicinando i e le più giovani al problema del cambiamento climatico.

Il programma consentirà di spiegare ai ragazzi cosa sono carbonio e combustibili fossili, effetto serra e impatto sul clima. Per la rilevanza attuale della tematica trattata, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, il progetto ha ottenuto il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un kit didattico digitale, una dettagliata guida per docenti e per la classe, suggerimenti didattici, attestati di partecipazione per gli studenti e un gioco da tavolo per imparare divertendosi: questi gli ingredienti del progetto. Il percorso didattico prevede, inoltre, un incontro formativo in presenza in una delle scuole aderenti all’iniziativa, in cui formatori ed esperti incontreranno i giovani per affrontare da vicino il delicato e complesso tema del cambiamento climatico.

Inoltre, la prossima primavera gli studenti insieme ai loro insegnanti potranno partecipare al Contest Classi: ai migliori elaborati artistici in linea con la didattica della campagna “Generation Carbon: guida al cambiamento climatico” andranno premi utili all’apprendimento. In questa occasione saranno premiate in tutta Italia 30 classi con un Pachamama, gioco da tavolo collaborativo per imparare a contrastare il cambiamento climatico, fornito dal partner tecnico ZeroCO2.

“Così come lo sono per il digitale, i bambini e le bambine di oggi sono nativ* del cambiamento climatico ed è quindi importante che vengano forniti loro tutti gli strumenti necessari a comprendere cosa sta succedendo attorno a loro e cosa fare per contrastarlo. – commenta Barbara Orsi, presidente di Generation Carbon – Noi di Generation Carbon non possiamo quindi che essere felic* ed orgoglios* di portare “Generation Carbon: è tempo di passare all’azione”, la nostra guida al cambiamento climatico appositamente pensata per bambine e bambini, ed i nostri contenuti in più di mille classi della scuola primaria sul territorio italiano. Tutto questo non sarebbe mai successo senza la preziosa collaborazione di Sorgenia, Neways e ZeroCO2 che fin da subito hanno colto l’importanza ma soprattutto l’urgenza di agire anche e specialmente nel contesto scolastico.”

Aggiunge Rossana Bianco, responsabile marketing strategico di Sorgenia: “Oggi più che mai le aziende sono chiamate a realizzare progetti che accompagnino gli adulti di domani in un percorso di crescente consapevolezza sui temi ambientali, in modo attivo e concreto. Con Generation Carbon continua il nostro impegno nei confronti delle nuove generazioni, a fianco delle istituzioni scolastiche, per raggiungere un obiettivo che riguarda il futuro di ognuno: preservare la salute del nostro Pianeta”.







Associazione Generation Carbon

L’Associazione senza scopo di lucro Generation Carbon, nuova realtà attiva sul territorio italiano, ma supportata da un importante network internazionale, si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere le tematiche del cambiamento climatico con un linguaggio facilmente comprensibile anche dalle persone comuni. Nasce, infatti, dall’energia, dalla passione e dall’entusiasmo dei volontari italiani di The Carbon Almanac Network, un team di oltre 300 ricercatori, scrittori, artisti e specialisti di comunicazione di tutte le età e provenienti da più di 40 Paesi che, sotto la guida di Seth Godin, hanno portato avanti una collaborazione senza precedenti. Da questa sono nati il libro “Carbon Almanac: guida al cambiamento climatico”, unico nel suo genere, pubblicato in diverse lingue nel mondo, una raccolta di immagini, una newsletter giornaliera, 4 podcast, diverse partnership nel mondo, una guida per educatori e “Generation Carbon: è tempo di passare all’azione” la guida al cambiamento climatico per bambine e bambini tradotta in 12 lingue e dalla quale l’Associazione ha preso il nome.

Sorgenia

Nata nel 1999 con l’avvento del mercato libero dell’energia, Sorgenia è oggi una greentech energy company controllata dal fondo infrastrutturale F2i Sgr e partecipata da Asterion Industrial Partners. Vocata a sostenibilità e innovazione, l’azienda accompagna i propri clienti nell’adozione di soluzioni green costruite su misura. Dal 2019 è Best Workplace. www.sorgenia.it

