Il concerto della cantante Karima “Lifetime” chiude la manifestazione GENZ – Giovani alla Ribalta. Karima si esibirà accompagnata al pianoforte da Piero Frassi.

In una originale performance, Karima si racconta attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni.

Karima nel 2006 conquista la notorietà partecipando ad “Amici di Maria De Filippi”, dove si classifica terza e vincendo il premio della critica assegnatole dai giornalisti. Inoltre, ottiene un contratto discografico con la Sony BMG. Nel 2009 al Festival di Sanremo nella categoria Proposte si classifica al terzo posto con il brano “Come in ogni ora”. Lo stesso anno esce l’EP di debutto “Amare le differenze”. Nel 2010 esce il singolo “Brividi e guai” che anticipa il suo primo album dal titolo “Karima”. Nel 2015 arriva il secondo album “Close to You – Karima Sings Bacharach”, contenente 13 cover di brani del compositore Burt Bacharach riarrangiati in chiave jazz, pop e R&B. Nel 2021 un altro album, “No filter” e nel 2022 “Karima Xmas” e il suo primo libro per bambini intitolato “Il viaggio di Frida e Dario”, legato al lancio di un nuovo singolo, “Il viaggio”.

INGRESSO GRATUITO

Luogo: Palacultura “Antonello da Messina”, Viale Boccetta, 373, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Data Inizio: 13/12/2023

Data Fine: 13/12/2023

Ora: 20:30

Artista: Karima

Prezzo: 0.00

