Un aiuto concreto per chi vuole avviare un’impresa o iniziare una nuova vita a Geraci Siculo. Il borgo madonita ha pubblicato un bando che mette a disposizione oltre 97 mila euro provenienti dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, destinati a stimolare lo sviluppo economico locale e contrastare lo spopolamento. Le risorse fanno parte del piano nazionale 2021–2023 per le aree interne e i piccoli comuni e sono suddivise in due linee principali: una dedicata alle imprese e l’altra ai nuovi residenti.

Fondi per chi investe in nuove attività

La quota più consistente, oltre 87 mila euro, è destinata a piccole e medie imprese che intendono avviare o ampliare un’attività commerciale, artigianale o agricola nel territorio comunale. Il contributo può coprire fino al 75% delle spese ammissibili e riguarda interventi come ristrutturazioni, acquisto di macchinari e attrezzature, lavori per adeguamenti e innovazioni, oltre alle scorte iniziali necessarie all’avvio. Possono partecipare sia nuove imprese sia attività già esistenti che intendano sviluppare nuovi progetti a Geraci Siculo, purché regolarmente costituite e non in difficoltà economica.

Un contributo per chi sceglie di vivere a Geraci

La seconda misura, da 10 mila euro complessivi, è rivolta alle persone che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune. A ciascun beneficiario potrà essere riconosciuto un contributo fino a 5.000 euro per l’acquisto o la ristrutturazione della futura abitazione principale. L’obiettivo è attrarre nuovi residenti e sostenere chi sceglie di stabilirsi in un borgo ricco di storia e bellezze naturali come Geraci Siculo.

Come partecipare

Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 15 ottobre 2025, tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Municipio 14. Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 15 dicembre 2025. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.geracisiculo.pa.it

Un’opportunità per il territorio

“Con questo bando vogliamo dare un segnale forte: Geraci Siculo è pronta ad accogliere chi vuole investire e chi desidera vivere qui – sottolinea il sindaco del borgo madonita Luigi Iuppa – È un modo per sostenere la comunità, creare nuove opportunità e contrastare lo spopolamento che da anni colpisce i piccoli centri dell’entroterra”.

