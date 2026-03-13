Turismo, valorizzazione culturale, riqualificazione urbana e politiche giovanili rappresentano i pilastri della programmazione amministrativa delineata nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio 2026-2028 di Geraci Siculo. Il documento strategico definisce le linee guida delle attività dell’amministrazione comunale per il prossimo triennio, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo socioeconomico del territorio e migliorare la qualità dei servizi alla comunità. Tra gli assi principali emerge il potenziamento delle politiche di promozione turistica e valorizzazione territoriale, individuate come leva fondamentale per la crescita del borgo. Per il settore turismo sono previste risorse pari a circa 155 mila euro per il 2026, con una programmazione di interventi che punta a migliorare i servizi di accoglienza, rafforzare la promozione del patrimonio naturalistico e culturale e consolidare le collaborazioni con le principali reti territoriali, tra cui il Parco delle Madonie, i circuiti dei borghi storici e i consorzi turistici regionali. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle manifestazioni identitarie e tradizionali, considerate strumenti strategici di promozione del territorio. Tra queste spiccano la Giostra dei Ventimiglia e la Festa della Transumanza, eventi che negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare l’immagine del borgo e ad attrarre visitatori.

Il Dup evidenzia inoltre un importante riconoscimento per il patrimonio culturale immateriale del paese: otto tradizioni locali sono state inserite nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (Reis), tra cui la festa del Santissimo Crocifisso del 3 maggio, la festa patronale di San Bartolomeo, la Transumanza dei pastori, la “Carvaccata di vistiamara”, i canti della Settimana Santa e alcune antiche tradizioni gastronomiche legate alla produzione casearia e ai dolci pasquali. Sul fronte culturale, tra le iniziative più innovative previste dalla programmazione comunale figura il progetto “Geraci Experience – Arte immersiva per la montagna”, finanziato con oltre 42 mila euro nell’ambito di un programma dedicato ai comuni montani. Il progetto prevede la realizzazione di un’installazione digitale immersiva permanente di carattere museale che sarà ospitata nell’antica sacrestia dell’ex convento dei Padri Cappuccini. L’iniziativa punta a raccontare il territorio attraverso linguaggi artistici e tecnologici contemporanei, ampliando l’offerta culturale del borgo. Nel campo della cultura sono previste anche altre iniziative, tra cui l’allestimento di una mostra dedicata alla tradizione della Carvaccata presso il centro culturale di via Vento e un progetto artistico realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo per la realizzazione di opere destinate al convento degli Agostiniani e alla chiesa di Santo Stefano. Nell’ambito della collaborazione con l’Accademia sarà inoltre promossa la manifestazione “Estemporanea della Legalità”, un’iniziativa artistica e culturale che coinvolgerà studenti e giovani artisti nella realizzazione di opere dedicate ai temi della memoria, della cittadinanza attiva e della cultura della legalità.

Il Documento Unico di Programmazione dedica inoltre attenzione alle politiche giovanili e alla partecipazione attiva delle nuove generazioni. Tra le azioni previste figurano il sostegno alla Consulta giovanile e alle associazioni locali, la partecipazione ai programmi europei di mobilità come Erasmus+, le attività legate al Servizio civile universale e interventi di riqualificazione urbana, tra cui il progetto per l’area di Piazza Aldo Moro, finanziato con 20 mila euro. Nel programma amministrativo trovano spazio anche diversi interventi legati alla manutenzione del territorio e alle opere pubbliche, con azioni di miglioramento degli spazi urbani, recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico e interventi finalizzati a rendere più fruibili le aree pubbliche del centro storico e degli spazi destinati alla socialità. Nel settore sportivo, l’amministrazione comunale sta lavorando al completamento di un nuovo complesso sportivo polivalente coperto, destinato ad attività sportive e sociali. Il progetto sarà candidato ai bandi regionali per il finanziamento dell’impiantistica sportiva e prevede anche il completamento delle strutture a servizio del campo di dressage già esistente.

“Il Documento Unico di Programmazione e il bilancio – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – rappresentano gli strumenti attraverso i quali definiamo la visione di sviluppo del nostro territorio per i prossimi anni. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare le risorse culturali e ambientali del borgo, rafforzare l’attrattività turistica e creare nuove opportunità soprattutto per i giovani. Puntiamo su un modello di sviluppo sostenibile che coniughi tutela delle tradizioni, innovazione e crescita della comunità. Ringrazio il consiglio comunale per aver approvato questi importanti strumenti di programmazione per il nostro comune”. “Con l’approvazione del Dup e del bilancio – aggiunge il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Puleo – il Consiglio comunale ha compiuto un passaggio importante per la programmazione amministrativa del prossimo triennio. Si tratta di strumenti fondamentali che consentono di pianificare in maniera organica gli interventi per lo sviluppo del territorio, valorizzando le risorse culturali, sociali ed economiche della comunità di Geraci Siculo”.





