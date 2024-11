“I dati sugli infortuni sul lavoro rilasciati da Inail descrivono una situazione inquietante per la Sicilia. La nostra regione è maglia nera nazionale con 56 infortuni mortali, 12 in più rispetto allo scorso anno. Tutto ciò è determinato dalla carenza di una cultura alla sicurezza sul lavoro, ma anche alla quasi assenza di controlli. Come gruppo Pd chiediamo al governo regionale e all’assessorato alla Famiglia che fine hanno fatto le politiche di sensibilizzazione su questo tema e le numerose promesse volte a rimpinguare il numero di ispettori in Sicilia, che ad oggi sono solo circa un centinaio contro i circa trecento previsti dal piano organico”. Questo il commento rilasciato questa mattina dal vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, sui dati rilasciati da Inail in merito agli infortuni sul lavoro in Sicilia, e che vede l’isola maglia nera nazionale di questa sfortunata classifica.

Giambona poi continua spiegando che “è evidente che manca l’attenzione del governo su un tema così importante, nonostante i vari atti parlamentari e discussioni affrontati a riguardo”, e conclude chiedendo “un immediato cambio di passo con l’immissione in servizio di nuovi ispettori attraverso nuovi concorsi. Inoltre, serve una politica coordinata con i vari attori istituzionali che permetta di ridurre al minimo il numero degli infortuni e di sensibilizzazione rispetto al tema della sicurezza”.

