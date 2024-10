“Esprimo la mia vicinanza e tutta la mia solidarietà ai medici e agli infermieri del 118 aggrediti a Palermo. Assistiamo sempre più spesso a gesti vili e vigliacchi nei confronti degli operatori sanitari. Non esistono giustificazioni per atti di violenza dissennati verso chi ogni giorno mette a servizio della comunità la sua professionalità e a rischio la propria incolumità per salvaguardare la vita degli altri”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, ha espresso la sua solidarietà ai sanitari del 118 aggrediti nel quartiere Zen di Palermo, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre. “Il Servizio Sanitario Nazionale del nostro Paese è un fiore all’occhiello che spesso dimentichiamo essere invidiato in tutto il mondo – ha infine concluso il deputato Pd -. La politica e le istituzioni devono intervenire immediatamente per rispondere alle richieste delle organizzazioni di categoria e dei sindacati, che da troppo tempo chiedono invano soluzioni per tutelare il diritto alla salute e la sicurezza dei professionisti che permettono il funzionamento della sanità pubblica”.

Ufficio Stampa On. Mario Giambona

