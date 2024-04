Gianni Gebbia & Riccardo Gerbino in un incontro ambient sperimentale fra raga indiani, tabla, sax ed elettronica La Pietra Lunare di primavera lunedì 8 Aprile a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 21:00 Sassofonista siculo di fama internazionale, maestro dell’improvvisazione musicale e del jazz sperimentale. Eclettico performer e pioniere delle sperimentazioni a solo, i cui lavori, uniti allo studio dell’uso intensivo della respirazione circolare, rappresentano il pregio della critica di settore. Esperto manipolatore delle caratterizzazioni ipnotiche, sempre alla ricerca dell’esatta emissione sonora, Gebbia ha sedotto generazioni nuove, influenzando generi diversi. I suoi soli afferrano sonorità classiche ed elettroniche al tempo stesso. Ultimamente dedito allo studio della musica classica indiana, al sax accompagna il flauto Bansuri, trasportandoci, oltre lo spazio e il tempo, nella cultura millenaria dei raag. Riccardo Gerbino famoso per aver pubblicato nel 2019 Il libro del Tablā. Diplomato in Tradizioni Musicali Extraeuropee a indirizzo Indologico al Conservatorio di Vicenza, è co-fondatore dei progetti Dounia, Luftig, Pocket Poetry Orchestra. Ha collaborato in studio e live con musicisti di diverso respiro musicale: Luiza Brina, Alessandro Mannarino, Eyal Maoz, Amato Jazz Trio, Carmen Consoli, Brando, Carlo Muratori, Vincenzo Spampinato, Gen Rosso, Paolo Buonvino e Nakaira. Dal 4 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, Palermo, è tornata La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano per lanciare il terzo capitolo de LA PIETRA LUNARE Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st PARALLEL RECORDS. Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) – polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” – incontra Marco Cappelli – militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica https://amicidellamusicapalermo.net/events/marco-cappelli-quartetto-gagliano/) I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea. I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti. Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità. LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102 è un’occasione per salire in superficie e in crescere in costante fermento, seguendo due “comandamenti”: • Non c’è arte se non si mette almeno “un piede” su una terra sconosciuta • Uscire il lunedì sera L’ingresso ai concerti è gratuito. 41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali) https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music https://sites.google.com/site/giannigebbia/ http://objet-a.bandcamp.com/

Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/04/2024

Data Fine: 08/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Gianni Gebbia e Riccardo Gerbino

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.