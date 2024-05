Già anticipato dal singolo “Se io fossi Magalli” feat. Papa Black Face, Pepp1 torna con un nuovo disco dal titolo “Giardini Pubici”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Hukapan Records da venerdì 10 maggio 2024.

Un’opera umida come un praticello estivo dopo l’irrigazione a schizzi regolari, un concentrato brevissimo – ma tutt’altro che precoce – di argomenti bollenti come il consenso, l’Abissinia del ’35 e Giancarlo Magalli. In “Giardini Pubici” convivono con rispetto reciproco le sonorità Britpop e le irresistibili vibes da “Osteria Numero Mille”, elementi essenziali per raccontare quanto di più turpe è depositato nello scarico intasato di un’anima perversa.

1. Martelletto

2. La Mia Sposa Bambina

3. Catcalling

4. Se Io Fossi Magalli (feat. Papa Black Face) 5) My Little Baby Bride

6. Risky Love

7. Questa Storia dell’Amore

BIO:

Pepp1 (pron. Peppuàn) nasce nel 1996, anno ricordato un po’ da tutti per gli sviluppi cruciali della diatriba Oasis-Blur e per il telegatto alla serie “Il Maresciallo Rocca”. All’età di tre anni si appropria di una decina di 45 giri ed assimila spiritualmente il brano “Donna Felicità” de I Nuovi Angeli facendone un mantra personale. Nel 2016 si trasferisce a Milano, dove si diploma in Basso Elettrico Jazz presso il Conservatorio Verdi.

Le sue canzoncine uniscono la passione per le sonorità del rock britannico all’affetto casto nei confronti della lingua italiana. Il risultato è puro Creepy Rock: gli argomenti trattati spaziano infatti da vicende di voyeurismo appassionato al desiderio di morire per indigestione di Big Mac, passando per love stories culminate su un binario ferroviario.

Nel 2022 pubblica il suo disco d’esordio “È Polpa Mia” per l’etichetta Hukapan di Elio e le Storie Tese. Tale LP dal retrogusto seminale è stato registrato insieme al complesso de Le Api al Sugo negli studi della band milanese.

A luglio 2023 apre Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese a Carpi insieme a Le Api al Sugo.

A maggio 2024 pubblica un nuovo EP dal titolo “Giardini Pubici” (Hukapan Records).

https://www.instagram.com/pepp1_lagrutta/





foto di Nicola Righetti

Prodotto da Jack Zorzi e Giuseppe La Grutta

Mix: Jack Zorzi

Master: Carlo Madaghiele

Registrato presso Studio Panino (Hukapan) da Luca Mezzadra e presso Bambol Studio da Jack Zorzi

Foto di copertina: Nicola Righetti

Art Direction: Ipnose Studio

Gambe: Alice Pratolongo

Cover lettering: Alla Koldunova e Sebastiano Vecchio

Giuseppe La Grutta (voce e basso elettrico, orchestra di ukulele in 2, contrabbasso in 3 e 7, synth bass, tastiere e chitarra acustica elettrificata in 3, arrangiamento delle trombe finte e brutte in 4)

Jack Zorzi (pianoforte, harmonium in 6, organo elettrico in 1, sintetizzatori in 3, 6 e 7, tastiere addizionali in 2, 3, 4, 6 e 7, trombe finte e brutte in 4, percussioni in 1, 3 e 6)

Marco Carboni (chitarra elettrica)

Alfonso Donadio (batteria in 1 e 6)

Pasquale Guarro (batteria in 2, 3, 4, 5 e 7, percussioni in 2, 5 e 7)

Valentina Brozzu (cori in 3, 6 e 7)

Fatma (sposa bambina in 2)

Buzi ed Arcangelo (cori africani in 2)

Papa Black Face (voce in 4)

