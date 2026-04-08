Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute, l’I.I.S “Leonardo” di Giarre promuove un incontro dedicato al sostegno della ricerca e della cura delle malattie rare, che si terrà venerdì 10 aprile 2026, presso l’Aula Magna della sede centrale, alle ore 10.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’ARMR e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione sulle problematiche sanitarie e umane vissute da chi è affetto da patologie rare.





L’evento sarà introdotto dai saluti dalla dirigente scolastica Tiziana D’ anna, che passerà la parola alla dirigente scolastica, dott.ssa Mariangiola Garraffo. Seguiranno gli interventi della dott.ssa Anna Maria Morotti, ricercatrice dell’Istituto Mario Negri, del dott. Ignazio Mammino, rappresentante ARMR di Giarre, e della dott.ssa Alessandra Strano, garante per le persone con disabilità del Comune di Giarre. Referente alla Salute per il “Leonardo”, è la professoressa Pina Borzì.

Inoltre, i volontari dell’ARMR invitano tutta la comunità scolastica a partecipare a una raccolta fondi a favore della ricerca, attraverso l’acquisto di una piantina. L’iniziativa è aperta a studenti, docenti, personale scolastico, famiglie e a chiunque desideri contribuire.

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si invita tutti a sostenere con generosità questa importante causa.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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