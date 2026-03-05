Domenica 8 marzo, alle ore 11, nell’aula consiliare del Palazzo di Città di Giarre, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo e il vicepresidente Raffaele Musumeci inaugureranno ufficialmente l’Albo d’oro dei Presidenti del Consiglio comunale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di onorare le istituzioni e quanti, nel tempo, hanno amministrato la comunità giarrese attraverso il ruolo di guida dell’assemblea cittadina, contribuendo al funzionamento democratico e alla crescita della città. La pergamena contenente l’elenco dei Presidenti del Consiglio comunale, affissa nell’aula consiliare, sarà svelata da Valentina Donzello e Giannunzio Musumeci, figli rispettivamente di Giuseppe Donzello e di Mario Musumeci, già Presidenti del Consiglio comunale di Giarre. Un momento simbolico e carico di significato, nel segno della memoria istituzionale e della continuità amministrativa.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Leo Cantarella, la Giunta municipale, i consiglieri comunali, ex amministratori giarresi e rappresentanti delle istituzioni dei Comuni del comprensorio. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Giarre da Giesse Produzioni.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.