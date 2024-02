Dossi troppo alti e pericolosi in via Delle Rose nella frazione giarrese di Macchia. Monta la protesta dei residenti e dei cittadini che percorrono la via della popolosa frazione. I dossi, realizzati per limitare la velocità dei veicoli in transito e garantire la sicurezza dei pedoni, se da un lato sono stati apprezzati, dall’altro hanno suscitato numerose lamentele, sia per l’eccessiva altezza, a causa della quale si rischia di danneggiare le vetture, sia per la mancanza di un’apposita segnaletica che inviti a ridurre la velocità. Numerose le segnalazioni e le richieste di intervento indirizzate al presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo, recatosi sul posto per verificare. “Nell’arco di 24 ore sono state decine le segnalazioni ricevute in merito ai dossi collocati in via delle Rose nella frazione di Macchia di Giarre – spiega Barbagallo – I cittadini lamentavano l’eccessiva altezza dei dissuasori e alcuni, pur transitando a velocità ridottissima, hanno subito danni alle automobili. Addirittura mi è giunta voce che un cittadino indispettito abbia portato al sindaco un pezzo dell’auto danneggiata a causa proprio dei dossi”.

Attivati gli uffici competenti, i dossi sono stati in parte smussati ma non basta. “Chiaramente una situazione del genere era insostenibile – prosegue il presidente del Consiglio comunale – e mi sono attivato attraverso i canali istituzionali per interloquire con gli uffici competenti. A seguito di questo intervento i nostri dipendenti si sono prontamente attivati, insieme alla ditta incaricata di effettuare i lavori, per ridurre l’altezza dei dissuasori. Pur apprezzando la decisione del sindaco Cantarella, che punta a limitare la velocità in questo tratto di paese e a ridurre quindi la possibilità di incidenti, chiediamo che si proceda anche a migliorare la segnaletica, per indicare più efficacemente la presenza di questi ostacoli, evitando così problemi e rischi a chi percorre quotidianamente la strada, specie nelle ore notturne, quando i dossi sono meno visibili. Mi auguro – conclude Giovanni Barbagallo – che il governo della città affronti presto e seriamente il tema della viabilità e della sicurezza stradale, a volte trascurati ma di vitale importanza”.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.