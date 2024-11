Saranno I Brigantini gli ospiti più attesi dell’Oktoberfest Giarre, la festa della birra in pieno stile bavarese, in programma dal 14 al 17 novembre al PalaGiarre. La storica e amata band catanese, dal sound unico e dalle performance intrise di comicità teatrale, si esibirà sabato 16 novembre alle ore 20 con il consueto repertorio che promette divertimento e ironia. Ma sarà l’intera manifestazione, organizzata dalla Lion construction srl, in collaborazione con Feudo San Giorgio Wine Experience, l’Associazione Villacher Beer ed Etna cibus srl e con il patrocinio del Comune di Giarre, a garantire atmosfere uniche all’insegna della birra, della musica e del buon cibo per rivivere le ambientazioni tipiche della più nota manifestazione tedesca. All’interno della tensostruttura che ospiterà l’Oktoberfest Giarre saranno infatti ricostruiti in ogni dettaglio gli allestimenti tipici della festa di Monaco di Baviera: dagli striscioni con i drappi bianchi e azzurri agli abiti tradizionali, con i grembiuli e i ricami tipici indossati dal personale, dai lunghi tavoli in legno con le panche alle tipiche botti di birra. All’esterno spazio agli stand culinari con il meglio della gastronomia bavarese. Tra le pietanze tipiche non mancheranno gli iconici bretzel a forma di cuore, i classici wurstel e crauti, i tradizionali gnocchetti spatzle e il gustoso stinco di maiale, tutto rigorosamente cucinato sul posto. Ma a dominare la scena sarà indiscutibilmente la bevanda al luppolo più amata al mondo. I classici boccali di vetro si riempiranno di birra Engel, uno dei più rinomati birrifici tedeschi, presente nelle tre varietà, Gold (bionda), Weizen (bianca) e Dunkel (scura).

Ricco anche il programma di musica live. Giovedì 14 novembre, alle ore 20, la serata si aprirà con la cerimonia inaugurale con il sindaco di Giarre Leo Cantarella che, proprio come a Monaco, dopo la simbolica consegna delle chiavi della città agli organizzatori, al grido di ‘Abbia inizio la festa’ aprirà la prima botte di birra dando il via alla festa. Subito dopo inizierà l’esibizione dei The Daltos Country Band, formazione dal ricco repertorio country americano. Venerdì 15 novembre, alle ore 20, ad esibirsi sul palco sarà La Banda di Jess che regalerà atmosfere emozionanti tra brani jazz, rock e swing. Infine, sabato 16 novembre, nell’ultima delle serate in programma, tutta la scena sarà per I Brigantini che si esibiranno sempre alle ore 20. Nella giornata conclusiva, domenica 17 novembre, la manifestazione si aprirà alle ore 10.30 e si concluderà alle ore 16.

L’apertura al pubblico dei cancelli per il 15 e il 16 novembre è prevista alle ore 19.30, con chiusura alla mezzanotte. Gli organizzatori raccomandano vivamente di non mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.