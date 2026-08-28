La società Igm che ha in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti a Giarre è stata impegnata in diversi interventi finalizzati a prevenire ed eliminare qualsiasi potenziale pericolo di roghi. L’iniziativa ha visto una stretta sinergia tra l’Igm, l’assessorato al Verde del Comune di Giarre e il Corpo Forestale e si è sviluppata in queste settimane di agosto nonostante le torride condizioni climatiche.

L’operazione congiunta, ora conclusa dopo una lunga fase di verifiche e attento monitoraggio del territorio, ha consentito di ripristinare il decoro e, soprattutto, di mettere in sicurezza diverse aree verdi urbane della cittadina jonica.





Alcune di queste zone si trovano infatti a ridosso di quartieri ad alta densità abitativa e, di conseguenza, risultavano particolarmente esposte e vulnerabili al rischio di incendi. Per garantire la massima efficacia della bonifica, Igm ha impiegato diversi mezzi meccanici per rimuovere non solo i residui vegetali, ma anche i rifiuti indifferenziati che erano stati abbandonati nelle aree interessate. Utilizzati scarrabili per il conferimento transitorio dei rifiuti prelevati. I lavori di prevenzione e pulizia si sono concentrati in alcuni punti nevralgici del territorio comunale: il parco Quattro Stagioni di via Pellico, dalle estese dimensioni (area a verde che abbraccia un agglomerato urbano, tra viale Aldo Moro e via Pellico); le villette comunali di via Pertini, viale Aldo Moro e via Federico di Svevia; l’area perimetrale esterna ricadente nella zona adiacente al Centro diurno di via Berlinguer.

Grazie a questo tempestivo coordinamento tra Igm, l’amministrazione comunale e le forze forestali, è stato possibile eliminare i materiali combustibili, restituendo alla cittadinanza spazi pubblici più puliti e sensibilmente più sicuri.

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