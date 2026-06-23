Venerdì alle 9:30, alla presenza del sindaco Leo Cantarella e dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, unitamente ai vertici e ai dirigenti della Igm – la società che ha in appalto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti –, verrà ufficialmente inaugurato e aperto alla cittadinanza il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR).





La nuova piazzola ecologica sorge in un’area strategica per la viabilità e la logistica del comprensorio, situata precisamente all’interno del perimetro della Zona Artigianale in contrada Codavolpe (Trepunti). Si tratta di un’opera fondamentale, concepita per ottimizzare il conferimento differenziato e offrire agli utenti un servizio moderno, efficiente e sicuro. Il nascente centro si estende su una superficie complessiva di circa 1200 metri quadrati, offrendo ampi spazi operativi e di manovra sia per i mezzi aziendali sia per i privati cittadini. Una delle caratteristiche principali dell’impianto è la sua divisione strutturale: circa 600 mq sono stati ricavati all’interno di un capannone industriale dismesso e interamente riqualificato, mentre la restante parte si sviluppa a cielo libero.





Questo nuovo sito, situato in via Pagano, andrà a sostituire in via definitiva l’ormai obsoleto “ecopunto” di via Vico Platano. La dismissione del vecchio punto di raccolta permetterà inoltre una razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente: la struttura di via Vico Platano tornerà infatti ad essere sede esclusiva e centrale dell’autoparco comunale.

La direzione congiunta tra il Comune e la Igm ha posto particolare attenzione alla prevenzione dei rischi igienici: sono stati attuati tutti gli accorgimenti strutturali necessari per tenere rigidamente separate le varie tipologie di rifiuto.





Inoltre, per garantire la massima salubrità del sito di contrada Codavolpe, verrà programmato ciclicamente un trattamento specialistico di disinfestazione e derattizzazione, usufruendo di un ingresso totalmente dedicato.

L’apertura del nuovo e moderno Centro Comunale di Raccolta rappresenta un tassello cruciale per innalzare le percentuali di raccolta differenziata a Giarre, offrendo una risposta civile e strutturata all’intera cittadinanza.

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