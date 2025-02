Nuovo mese, nuovi live in arrivo al PunkFunk di Palermo. Sabato 1 marzo, alle 22,30, sul palco del Record Shop & Music Bar di via Napoli 10, saliranno i Gigantik – Emilio Cosentino (voce e chitarra), Giancarlo Salafia (chitarra), Agata Trovato (basso) e Antonio Spampinato (batteria) – con il loro indie rock.

Catanesi di nascita, si distinguono per suoni ruvidi e psichedelici, con accenni ad atmosfere wave: un progetto nato nel 2016, che ha preso forma dopo vari cambi di line-up, sostituendo il precedente nome B-Sequel. Nel 2017 registrano l’EP “Cant’ wait”, contenente 4 brani e nel 2021 entrano nella compilation “Catania non esiste” con “The right things”. A marzo del 2024 esce “Starlight”, il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco. Un anno dopo rilasciano il loro primo album, “Don’t Care“, per l’etichetta Doremillaro Records, contenente 8 tracce, che sarà presto disponibile in supporto e in streaming sulle principali piattaforme on line.

Il live in programma al PunkFunk, con ingresso gratuito, offrirà l’occasione di ascoltare e scoprire dal vivo il sound di questa band siciliana. Anche durante il mese di marzo, al Record Shop & Music Bar di Palermo non mancheranno ottima musica e concerti, da godersi insieme a un cocktail, un calice della selezione di vini o una birra.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 01/03/2025

Data Fine: 01/03/2025

Ora: 22:30

Artista: Gigantik

Prezzo: 0.00

