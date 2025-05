Venerdì 9 maggio, dalle 21.30, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il “closing party” di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un nuovo sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. Ben tre i live in programma, per una festa tutta catanese del rock. Suoneranno, infatti, i Gigantik (che presentano l’album di debutto), i Long Hair in Three Stages e i Monica Ross. I dj set della serata a cura di Rumori Sound System. Pulsar, quindi, chiude la stagione di debutto con una serata all’insegna del motto “Support Your Local Scene”. I Monica Ross – Michele Musumeci voce e chitarra, Alberto Camiolo chitarra, Andrea Dante Privitera voce e basso, Alfio Ciadamidaro voce e batteria – sono sbocciati nella primavera del 2023, dalle ceneri dei Michele Junior, con tutte le buone intenzioni di fare un alternative rock, neo-psichedelico, “senza aggiunta di conservanti”.

Monica Ross

I Long Hair In Three Stages sono ormai veterani della scena catanese con uno stile figlio delle eredità post-punk, wave, noise rock e post-hardcore. Sono una creatura a quattro teste emersa dal vulcano Etna, in Sicilia nel 2006. Le influenze sulla loro musica spaziano dai Thin White Rope ai Joy Division, dagli Uzeda ai R.E.M., dai Fugazi ai Jesus Lizard e U.S. Maple. La formazione attuale è composta da Giuseppe Iacobaci alla voce, Fabio Corsaro alla chitarra, Santi Zappalà al basso e Giovanni Piccinini alla batteria. Il terzo album “The Oak Within The Acorn” è stato lanciato nel novembre 2023, ottenendo un’immediata calorosa accoglienza.

Long Hair In Three Stages

I Gigantik – Emilio Cosentino voce e chitarra, Giancarlo Salafia chitarra, Agata Trovato basso e Antonio Spampinato batteria – riproducono suoni ruvidi e psichedelici con accenni di atmosfere wave. Nel 2016, con la supervisione di Marcello Caudullo e Sebastiano D’Amico, registrano allo Zen Arcade di Cesare Basile l’ep con 4 brani “Can’t Wait”. Presentano il primo album “Don’t Care”, uscito lo scorso 4 aprile con la produzione artistica di Luigi Scuderi, per l’etichetta Doremillaro records.

Gigantik

Biglietti: ⁠€ 8. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 09/05/2025

Data Fine: 09/05/2025

Ora: 21:30

Artista: Monica Ross Gigantik Long Hair in Three Stages Rumori Sound System

Prezzo: 8.00

