Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco per emozionare generazioni intere con il suo inconfondibile sound. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto alla Villa Bellini di Catania, in un live organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 9 maggio (ore 14:00), online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire da € 30 + diritti.



Gigi D’Agostino, icona indiscussa della musica dance internazionale, porterà sul palco una selezione dei suoi brani più celebri: da “L’Amour Toujours” a “Bla Bla Bla”, passando per “La Passion”, “In My Mind” e “Another Way”. Successi che hanno segnato profondamente la cultura musicale degli ultimi trent’anni e che continuano ad emozionare.





Con una carriera iniziata alla fine degli anni ’80 nelle discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha saputo imporsi sulla scena internazionale, ricevendo riconoscimenti prestigiosi e diventando un punto di riferimento per il panorama dance mondiale. Non solo re delle consolle, ma anche innovatore di stile: il progetto “Lento Violento”, nato negli anni ’90, è oggi un marchio artistico indelebile, simbolo di un ritmo lento ma carico di energia che ha fatto scuola e continua a influenzare nuove generazioni di producer.



A dicembre 2024 ha pubblicato “Total Eclipse”, un nuovo EP realizzato in collaborazione con Luca Noise, ulteriore testimonianza della sua inesauribile creatività e della sua capacità di rinnovarsi restando fedele alla propria identità musicale.



Il 13 agosto, a Catania, sarà l’occasione perfetta per vivere un’esperienza unica tra ricordi, emozioni e ritmo. La città si prepara a una notte indimenticabile.



