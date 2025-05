“In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite, Carmela Tiso, portavoce nazionale dell’Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, lancia un appello accorato per una maggiore consapevolezza e azione concreta a tutela della ricchezza naturale del nostro pianeta: “La Giornata della Biodiversità non è soltanto un simbolo – afferma Tiso – ma un richiamo potente alla responsabilità collettiva e individuale. In un tempo segnato da emergenze ambientali, sfide globali, crisi climatiche e sfruttamento indiscriminato delle risorse, la biodiversità è sotto assedio. Ed è proprio in questi momenti che dobbiamo riaffermare con forza il nostro impegno a difenderla. La biodiversità infatti – prosegue Tiso – non è solo bellezza naturale: è equilibrio ecologico, sicurezza alimentare, medicina, cultura. È vita, in tutte le sue forme. Ogni specie che scompare, ogni ecosistema che si degrada, è una perdita irreversibile che mina il nostro futuro. Proteggerla significa proteggere anche l’umanità.” L’Accademia IC e Bandiera Bianca si uniscono dunque alla mobilitazione internazionale, sottolineando l’urgenza di politiche sostenibili, educazione ambientale e scelte consapevoli. “C’è bisogno di un cambio di paradigma – conclude Carmela Tiso – dove l’ambiente non sia più considerato una risorsa da sfruttare, ma un patrimonio da custodire. E questo cambiamento parte da ciascuno di noi.”



