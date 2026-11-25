Un pomeriggio per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ricordando, insieme alla comunità, Sara Campanella.

Si svolgerà alle 17 di mercoledì 25 novembre al Centro Pro Arenella, in via Papa Pio XII, 8. A organizzarla sono il Laboratorio di quartiere Arenella, l’associazione Pro Arenella APS e l’associazione Caponnetto Onlus.

Un’occasione per dare voce alla storia del centro di ascolto “Il sorriso di Sara”. Un progetto fondamentale di prevenzione e sensibilizzazione per la nostra città, nato per rispondere ai bisogni reali di tante donne che ancora oggi subiscono violenza.

Al termine dell’incontro sarà dipinta una panchina rossa.





Luogo: Centro Pro Arenella, Via Papa Pio XII , 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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