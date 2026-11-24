Palermo. Il 25 novembre non è una data da celebrare ma un impegno da mantenere. Finché una sola donna teme di tornare a casa, la nostra battaglia per libertà, dignità e giustizia non può fermarsi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Uil Sicilia ribadisce che la violenza di genere e il femminicidio non sono fatti privati né emergenze occasionali ma l’esito estremo di una ferita strutturale della società. “In Sicilia la violenza fisica e psicologica si intreccia drammaticamente con la violenza economica – afferma Vilma Maria Costa, coordinatrice delle Pari Opportunità della Uil Sicilia -. Quando una donna è costretta a un lavoro precario, sottopagato o in nero. Quando deve scegliere tra maternità e carriera, quando non ha un reddito proprio la sua libertà è già dimezzata. L’autonomia economica non è un dato statistico ma la prima via di fuga da relazioni tossiche e maltrattanti. Senza un lavoro dignitoso e stabile, dire basta diventa un percorso ad ostacoli”. La violenza, inoltre, non si ferma alla soglia di casa. Troppo spesso entra negli uffici, nelle aziende e nei luoghi di lavoro assumendo le forme di molestie, ricatti morali, discriminazioni e demansionamenti. Per questo la Uil Sicilia lavora ogni giorno per trasformare i luoghi di lavoro in presidi di sicurezza, ascolto e legalità, attraverso i propri sportelli, le rsu e i delegati presenti sul territorio.

“Il 25 novembre non può e non deve restare una parentesi sul calendario – dichiara Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia -. Per sradicare questo fenomeno serve una rivoluzione culturale che parta dalle scuole e coinvolga gli uomini in prima persona. Il cambiamento non può essere delegato solo alle donne ma riguarda l’intera società, le istituzioni, il mondo produttivo e le famiglie”.

La Uil Sicilia chiede, quindi, una rete stabile e capillare che ascolti, protegga e non lasci sola chi subisce violenza con servizi territoriali adeguati, centri antiviolenza rafforzati, formazione nei luoghi di lavoro e tutele concrete per chi denuncia. “Il sindacato c’è e continuerà a esserci – conclude Ronzoni -nelle piazze e nei posti di lavoro, perché #ognigiorno25 non è solo uno slogan. Essere al fianco delle donne affinché nessuna debba mai più sentirsi sola, ricattabile o invisibile”. Proprio per trasformare la prevenzione e la cultura della parità in un impegno quotidiano, la Uil nazionale ha lanciato una campagna di comunicazione per la parità di genere, sul lavoro e nella società, e per l’eliminazione della violenza contro le donne. La campagna, presentata dalla segretaria confederale Ivana Veronese, sarà diffusa in tutte le strutture, nei luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali, insieme a un percorso di formazione rivolto a uomini e donne dell’organizzazione, con il coinvolgimento della Fondazione Giulia Cecchettin e una lezione dedicata alla “maschilità consapevole”.

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