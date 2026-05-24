La squadra di calcio di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, in campo nel quadrangolare organizzato dalla Samo in occasione della Giornata del Sollievo. Gli Sporting Warriors sono scesi in campo a Palermo, nella sede del Cus, nel torneo in cui hanno partecipato anche le formazioni composte da operatori della Samo, dagli studenti universitari del Cus, e dalle giocatrici della squadra femminile del Palermo Calcio. Un’occasione di confronto e di crescita umana e sportiva per i ragazzi, accompagnati dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato, e dal direttore dell’unità operativa di Oncomematologia pediatrica dell’Arnas Civico, Paolo D’Angelo; un appuntamento che segna il ritorno in campo in un torneo dopo gli ultimi mesi impegnati nelle sedute di allenamento: alcuni dei giovani della squadra hanno superato la malattia oncologica e sono coinvolti nel progetto O.P.S. di Aslti, finanziato dal Ministero delle Politiche sociali. Un ringraziamento speciale da parte di Aslti agli organizzatori del quadrangolare, e a tutte le squadre coinvolte nel torneo per l’attenzione e l’impegno nei confronti dell’assistenza e dei temi dell’umanizzazione in Oncologia









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