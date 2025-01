Giornata della memoria, la Cgil Palermo alla cerimonia al Vagone dedicato alle vittime dei campi di sterminio. Fazzese: “La memoria di quei fatti per contrastare il rischio dell’oblio”.

Palermo 27 gennaio 2025 – “E’ importante che si celebri la Giornata della Memoria e che non si dimentichino i crimini commessi ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento in un momento in cui c’è il rischio che l’oblio prenda il sopravvento, a causa di un negazionismo dilagante. La memoria delle vittime dell’Olocausto, la consapevolezza dei milioni di persone deportate nei campi di sterminio nazisti, deve far sì che quei fatti, non si ripetano mai più”. A dichiararlo è il segretario Cgil Palermo Dario Fazzese che ha preso parte stamattina al momento di riflessione al Vagone della Memoria, presso l’ex deposito delle locomotive di sant’Erasmo, dedicato a tutte le vittime del nazismo.

