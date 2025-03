Anche quest’anno l’Aipd –associazione italiana persone Down- sezione di Siracusa, festeggia la giornata mondiale della sindrome di Down.

Dieci istituti comprensivi della città, insieme a tre scuole secondarie di secondo grado, saranno protagonisti con i propri studenti, svolgendo attività sportive inclusive proposte dalle associazioni aderenti.

“Quest’anno abbiamo voluto dedicare al gioco e allo sport la nostra giornata mondiale della sindrome di Down, perché il gioco, il movimento e lo stile di vita possono fare la differenza nella crescita e nello sviluppo delle persone con sindrome di Down”. Sono state queste le prime parole della presidente di Aipd sezione di Siracusa Simona Corsico che ha poi continuato ringraziando quanti stanno collaborando per la riuscita dell’evento: “Ringraziamo Città educativa con tutto il suo staff che vede in testa l’infaticabile Rossana Geraci, l’Urban center, il comune di Siracusa e le decine di associazioni che ci hanno messo a disposizione i loro operatori e il loro know-how”.

Giorno 21 marzo p.v. appuntamento dunque al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per la festa dello sport e dell’inclusione.

Questo l’elenco delle scuole e delle associazioni aderenti:

Istituti scolastici:

1) I.C. Salv. Raiti

2) I.C. G.Lombardo Radice

3) I.C. Verga-Martoglio

4) III I.C. Santa Lucia

5) VII I.C. Costanzo

6) XIII I.C. Archimede

7) XIV I.C. Wojtyla-Chindemi

8) XV I.C. Paolo Orsi

9) I.I.S.S. Liceo Artistico A.Gagini

10) Istit. Alberghiero Feder.II di Svevia.





Associazioni:

1) Syrako Rugby Siracusa

2) ASD Siracusa atletica

3) ASD Inclusione in Movimento e Fondazione S. Angela Merici

4) ASD Eurialo Volley

5) ASD Atletico Siracusa

6) Pol. Dilett. A.S.P.E.T.

7) INSUPERABILI

8) Valenti Studio

9) ASD Siracusa Baskin

10) TMA

11) Siracusa Città Educativa

12) Amici di Maya

13) Ass. Astrea in memoria di Stefano Biondo

14) Brigata Rosa

15) Carovana Clown

16) Stonewall

17) Zuimama

18) Super Heroes

19) Siracusa Discover

20) ASSOFADI/AFADIN

21) Assoc. 20 Novembre 1989

22) Assoc. Naz. Carabinieri di Siracusa

23) Co.Pro.Dis.

24) Assist. Amica Siracusa

25) A.V.C.S. Ass.Volont. città di Siracusa





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.