“In occasione della Giornata Mondiale della Terra, la Sicilia si mobilita con numerose iniziative diffuse in tanti Comuni, come ad esempio Cefalù, a testimonianza di una crescente sensibilità ambientale. Tuttavia, non ci si può limitare alle celebrazioni perché è il momento di compiere scelte concrete e lungimiranti per garantire un futuro sostenibile alla nostra regione”. Lo ha dichiarato Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.





“Dal punto di vista della tutela ambientale – prosegue Giambona – la Sicilia ha ancora molta strada da fare. Ad oggi manca una chiara classificazione delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, un elemento essenziale per attuare una transizione energetica reale, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030”.





Giambona quindi evidenzia anche la necessità urgente di riformare il sistema dei rifiuti. “La gestione del ciclo integrato dei rifiuti è ancora lontana dagli standard europei. Serve un cambio di passo deciso, con una riforma strutturale che consenta di superare criticità storiche e avviare finalmente un modello moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente”.

Il deputato del Pd infine conclude spiegando che “il cambiamento climatico non è un tema astratto, ma una sfida concreta e quotidiana – conclude -. L’auspicio è che questa giornata non resti solo simbolica, ma rappresenti uno stimolo per la politica e le istituzioni con azioni serie, programmate e condivise”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.