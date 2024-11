Sarà celebrata lunedì 4 novembre 2024 dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, rinnovando così il doveroso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per difendere la Libertà, la Democrazia, l’Unità della Nazione con encomiabile attaccamento al dovere.

Il Sindaco Paolo Amenta, a nome dell’Amministrazione, ha esteso, come sempre, l’invito alla partecipazione corale all’importante giornata celebrativa alla Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, ai Consiglieri comunali, alle Scuole, alle realtà associative e a tutta la città, per rendere il giusto riconoscimento e la gratitudine a quanti hanno garantito e continuano a garantire l’Unità del Paese e la sua sicurezza, così come la pacificazione, la stabilità e il rispetto dei diritti umani fuori dai confini nazionali nelle varie zone di conflitto.

Due i momenti previsti:

ore 10:00 – Santa Messa in Chiesa Madre S. Maria degli Angeli;

ore 11:00 – Villa Comunale, ingresso da via Vittorio Emanuele, cerimonia di deposizione della corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

