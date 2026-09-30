Si terrà giovedì 1 ottobre, alle 13.30, presso l’Aula Magna dell’Edificio 13 della Scuola di Medicina dell’Università di Catania, in via Santa Sofia 78, la “Giornata di Approfondimento sulla Tematica Radon”, evento organizzato dall’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM e PSTRP di Catania e accreditato ai fini ECM. Per i saluti istituzionali sarà presente la Prof. Caterina Letta, Presidente del Corso di Laurea in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire una tematica che, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un ruolo di crescente rilievo nell’ambito della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro: il radon. Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, generato dal decadimento dell’uranio presente nel suolo, nelle rocce e in alcuni materiali da costruzione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha riconosciuto come la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di tabacco.





La giornata formativa è organizzata con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze tecniche e normative utili alla conoscenza e alla gestione del rischio radon. Nel corso dell’evento saranno inoltre approfonditi i principi fondamentali della radioattività naturale e le caratteristiche chimico-fisiche del radon, le principali fonti di produzione e le modalità di diffusione del gas negli ambienti confinati, oltre ai rischi per la salute associati all’esposizione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle tecniche di monitoraggio e di misura, nonché agli interventi di prevenzione e mitigazione applicabili agli edifici. Un ulteriore focus riguarderà gli obblighi normativi e le responsabilità previste dalla legislazione vigente, con riferimento, tra l’altro, al D.Lgs. 101/2020 e al Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032.

La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, moderati da Dr. Antonello Merlo. I lavori proseguiranno attraverso quattro sessioni dedicate rispettivamente alla fisica delle radiazioni ionizzanti, con un approfondimento sui fondamenti di fisica e sulla radioattività naturale; al radon, con l’analisi delle sue caratteristiche chimico-fisiche e delle sorgenti naturali; alle tecniche di misura, con particolare attenzione alle differenze tra misure attive e passive e alle diverse tipologie di rivelatori; e, infine, alla normativa, con un focus sull’evoluzione legislativa e sul Piano Nazionale d’Azione per il Radon.





Le sessioni saranno curate da Dr. Daniela Morelli e Dr. Concetta Stancampiano.

Il momento conclusivo dell’evento è previsto alle ore 19, con la compilazione da parte dei partecipanti del questionario di verifica ECM.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. L’evento riconosce 5 crediti formativi ECM, a fronte di 5 ore formative, ed è riservato a un massimo di 60 partecipanti.

Il Responsabile Scientifico è il Dott. Angelo Savoca, mentre il Comitato Scientifico è composto dalla Prof.ssa Caterina Ledda e dal Dott. Antonello Merlo.

Il Presidente dell’Ordine Dr. Secolo Innocenzo commenta che l’obiettivo è contribuire a far comprendere al sistema il valore effettivamente espresso dai professionisti sanitari che è distante dal valore percepito e riconosciuto.

Luogo: Università degli Studi di Catania, Via Santa Sofia , 78, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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