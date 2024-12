Insieme studenti dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre delle classi 5 H e 2 H ed una delegazione di studenti spagnoli, presenti nell’ ambito delle attività del progetto Erasmus, sostenuti nell’ iniziativa di sensibilizzazione ambientale dalla locale sezione di Lni, hanno dato vita ad una vera task force, che munita di sacchi , guanti e materiale di raccolta, ha ripulito tre zone costiere di Riposto, ovvero la parte est del porto commerciale, il porto commerciale e la spiaggetta antistante la Capitaneria di Porto.

Circa una sessantina di studenti coordinati dalle insegnanti: Linda Cotugno e Daniela Bonaventura del liceo Leonardo affiancati dai colleghi ospiti stranieri Ana Isabel Martínez Fernández e Marcelino García Moreno, dai tirocinanti dell’ università di Catania del corso di sostegno presso il liceo Leonardo: Rosamaria Scirocco e Daniela Torrisi e dai soci di Lni, sezione di Riposto: Ignazio Conticello, Giovanni Musmeci e Filippo Massari, hanno raccolto una sessantina di sacchi, differenziando tra i diversi rifiuti: plastica, vetro, alluminio, carta e materiale da pesca.

“Partecipare a queste attività di pulizia ambientale- ha detto la dirigente Tiziana D’ Anna – soddisfatta del successo dell’iniziativa – non è solo un atto di tutela ambientale, ma rappresenta anche un’opportunità per creare legami, per condividere insieme, cosi come hanno fatto i miei studenti con gli ospiti spagnoli, l’impegno verso un mondo più pulito capace di trasformarsi in un’esperienza sociale e motivante”.

“La giornata di sensibilizzazione ambientale promossa dal liceo Leonardo -ha aggiunto il vicepresidente di Lni, Filippo Massari- non è solo un evento di pulizia, ma rappresenta anche un momento di educazione ambientale e di consapevolezza collettiva. Partecipare a questa iniziativa significa contribuire alla protezione del nostro mare, sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e promuovere comportamenti sostenibili, mission sottesa a Lni”.

