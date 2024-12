In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (International Day of People with Disabilities), l’Università degli Studi di Enna Kore organizza a Siracusa il convegno Il linguaggio dell’Autismo. Abilità pragmatiche, linguistiche e sociali, curato da Ilaria Frana (Università Kore) e Francesca Panzeri (Università di Milano-Bicocca). L’evento, che si terrà il 3 e il 4 dicembre, approfondirà le interazioni tra autismo, linguaggio e abilità pragmatiche, con una formula che unisce divulgazione scientifica e ricerca specialistica.

Programma delle due giornate

La prima giornata, martedì 3 dicembre, si terrà presso l’I.I.S. Luigi Einaudi, e sarà aperta alla cittadinanza e agli operatori del mondo della scuola, con un focus sulle competenze linguistiche e pragmatiche dei bambini autistici. Dopo i saluti istituzionali di Marinella Muscarà, Direttrice del Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione; Teresella Celesti, Dirigente scolastico dell’l.I.S. Einaudi; Carmelo Benfante Picogna, Dirigente tecnico USR Sicilia – Area inclusione, e Luisa Giliberto, Dirigente Ufficio X – Ambito Territoriale Siracusa, sono previsti gli interventi divulgativi di Jeannette Schaeffer (Universiteit van Amsterdam) e di Silvia Silleresi. (Università di Milano- Bicocca). Seguirà una tavola rotonda dal titolo “La riabilitazione e l’inclusione scolastica di bambini con autismo. Cosa ci dice la ricerca”, con Serafino Buono (Università di Enna-Kore), Giovambattista Presti (Università di Enna-Kore), Ilaria Frana (Università di Enna-Kore) e Francesca Panzeri (Università di Milano – Bicocca).

La seconda giornata, mercoledì 4 dicembre, che avrà luogo a Palazzo Pupillo, sede UKE di Siracusa, sarà incentrata su temi di ricerca specialistica. Al convegno, dedicato a ricercatori e dottorandi di ricerca, interverranno gli studiosi di fama internazionale Mikhail Kissine (Université Libre de Bruxelles), Rachel Fiani (Saint Joseph University), Greta Mazzaggio (Università di Firenze) e Philippe Prevost (Université de Tours). L’incontro verterà sul recente dibattito teorico riguardo all’esistenza di due tipologie di abilità pragmatiche, una maggiormente legata ad aspetti convenzionali del linguaggio (linguistica pragmatica), e una che coinvolge invece aspetti sociali e che richiede l’attribuzione di stati mentali e intenzioni al parlante (linguistica sociale). Infine, verranno esaminati i metodi di valutazione e le strategie di riabilitazione delle abilità pragmatiche nei bambini autistici.

Dialogo tra scienza e comunità

Grazie all’intersezione tra linguistica, pedagogia speciale e pragmatica, il convegno esplorerà le sfide legate all’autismo e le opportunità che la ricerca offre in termini di inclusione scolastica e sociale. Siracusa torna così a essere agorà di un intenso confronto tra scienza, educazione e comunità, confermando il ruolo di prim’ordine che l’ateneo ennese ricopre nel campo dell’inclusione.

Alessandra Brafa

