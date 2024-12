“Dall’abbattimento delle barriere architettoniche ancora fin troppo presenti e limitanti nelle nostre città e nelle nostre scuole, alle politiche sociali più mirate alle esigenze delle famiglie con disabili, a una rete che li assista in ogni aspetto della loro vita, fino a nuove politiche di inserimento lavorativo e azioni che garantiscano il diritto all’autonomia. Sono ancora tanti i passi in avanti che bisogna fare sul fronte delle misure necessarie per le persone disabili, e questa è una battaglia di civiltà che va combattuta in sinergia, e che come Cisl porteremo avanti chiedendo uno sforzo maggiore alle istituzioni locali”, lo dice Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani interviene alla vigilia della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità che ricorre domani 3 dicembre.

Mancanza di una società inclusiva

“Manca ancora la realizzazione di una società pienamente inclusiva a partire dalla semplice mobilità, spesso molte persone disabili faticano a spostarsi per le strade del nostro territorio. Manca la sensibilizzazione sul tema che deve partire fin dalle scuole, per attuare a pieno l’integrazione degli studenti disabili affinché non siano mai più oggetto di discriminazione e isolamento sociale”.

Potenziamento dell’assistenza e diritto al lavoro

Per Badami, “bisogna dunque potenziare l’assistenza tenendo conto dei diversi gradi di disabilità e dunque l’aiuto rivolto alle famiglie che hanno il carico della cura, vanno inoltre valorizzate tutte le azioni a sostegno del diritto al lavoro delle persone disabili”.

Valorizzare la disabilità per migliorare la società

La segretaria generale della Cisl Palermo Trapani conclude, “come dice Papa Francesco, ‘la forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli’, valorizzare la disabilità vuol dire migliorare la nostra società, che deve essere inclusiva questo vuol dire che ogni barriera, infrastrutturale, economica, sociale, culturale deve essere abbattuta per garantire alle persone con disabilità una vita piena e realizzata”.

Sport e inclusione sociale, una giornata per le persone con disabilità

In occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità, il Kiwanis Club E Gialai di Palermo e il Lions Club Palermo Mediterranea organizzano un evento speciale per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. L’iniziativa, che si terrà presso l’Istituto dei Ciechi I. Florio – F e A. Salamone di Palermo, vedrà la partecipazione di numerose associazioni, tra cui Vivi Sano, FISDIR Delegazione Sicilia, Club Scherma Palermo e AISA o.d.v., oltre a diverse autorità.

L’importanza dello sport per le persone con disabilità

Le recenti Paralimpiadi di Parigi hanno evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nel superamento dei pregiudizi e delle barriere sociali che spesso affliggono le persone con disabilità. L’attività sportiva, sia agonistica che non, come nel caso di Special Olympics, non si limita ai benefici fisici, ma contribuisce a creare un ponte tra il mondo della disabilità e chi non lo conosce, favorendo l’integrazione e l’abbattimento di stereotipi dannosi. Studi scientifici dimostrano che lo sport migliora l’umore, l’autostima e la “salute percepita” delle persone con disabilità, offrendo opportunità di socializzazione e nuove amicizie. Questi aspetti sono particolarmente importanti per i minori con disabilità, spesso soggetti a disagio psicologico oltre che fisico.

Un evento per promuovere l’inclusione

Nonostante l’importanza dello sport per il benessere delle persone con disabilità, i dati ISTAT rivelano che solo una piccola percentuale (8,5%) pratica attività sportiva. Per questo motivo, l’evento organizzato dal Kiwanis e Lions Club si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione attraverso lo sport. La giornata prevede una serie di interventi e attività dimostrative.

Programma della giornata

Dalle 14:15 alle 15:15, nella sala concerti dell’Istituto, si terranno i saluti istituzionali del Presidente dell’Istituto Di Gesaro, dei rappresentanti di Kiwanis e Lions, di Angelo Chisci (Presidente Zona 1 Lions Club) e di Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana. Seguiranno gli interventi di Daniele Giliberti, Coordinatore dell’attività sportiva dell’Istituto dei Ciechi, di Massimo La Rosa, Presidente del Club Scherma Palermo, e di Giovanna Gambino, Referente U.O. ASP Autismo. Le conclusioni saranno affidate a C. Alessandro Mauceri (Chair Osservatorio Diritti dei Minori Kiwanis Distretto Italia San Marino) e Antonella Saverino (Presidente I Circoscrizione Lions Club). A moderare i lavori sarà Anna Cane.

Dalle 15:15 alle 17:15, nel parco dei suoni, si svolgeranno esibizioni e prove di diverse discipline sportive paralimpiche, tra cui atletica, scherma, tiro con l’arco, pallacanestro, calcio, tennis tavolo, blind tennis, showdown, taekwondo, autodifesa per donne e ginnastica over 55.

