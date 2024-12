In occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità, il Kiwanis Club E Gialai di Palermo e il Lions Club Palermo Mediterranea organizzano un evento speciale per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. L’iniziativa, che si terrà presso l’Istituto dei Ciechi I. Florio – F e A. Salamone di Palermo, vedrà la partecipazione di numerose associazioni, tra cui Vivi Sano, FISDIR Delegazione Sicilia, Club Scherma Palermo e AISA o.d.v., oltre a diverse autorità.

L’importanza dello sport per le persone con disabilità

Le recenti Paralimpiadi di Parigi hanno evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nel superamento dei pregiudizi e delle barriere sociali che spesso affliggono le persone con disabilità. L’attività sportiva, sia agonistica che non, come nel caso di Special Olympics, non si limita ai benefici fisici, ma contribuisce a creare un ponte tra il mondo della disabilità e chi non lo conosce, favorendo l’integrazione e l’abbattimento di stereotipi dannosi. Studi scientifici dimostrano che lo sport migliora l’umore, l’autostima e la “salute percepita” delle persone con disabilità, offrendo opportunità di socializzazione e nuove amicizie. Questi aspetti sono particolarmente importanti per i minori con disabilità, spesso soggetti a disagio psicologico oltre che fisico.

Un evento per promuovere l’inclusione

Nonostante l’importanza dello sport per il benessere delle persone con disabilità, i dati ISTAT rivelano che solo una piccola percentuale (8,5%) pratica attività sportiva. Per questo motivo, l’evento organizzato dal Kiwanis e Lions Club si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione attraverso lo sport. La giornata prevede una serie di interventi e attività dimostrative.

Programma della giornata

Dalle 14:15 alle 15:15, nella sala concerti dell’Istituto, si terranno i saluti istituzionali del Presidente dell’Istituto Di Gesaro, dei rappresentanti di Kiwanis e Lions, di Angelo Chisci (Presidente Zona 1 Lions Club) e di Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana. Seguiranno gli interventi di Daniele Giliberti, Coordinatore dell’attività sportiva dell’Istituto dei Ciechi, di Massimo La Rosa, Presidente del Club Scherma Palermo, e di Giovanna Gambino, Referente U.O. ASP Autismo. Le conclusioni saranno affidate a C. Alessandro Mauceri (Chair Osservatorio Diritti dei Minori Kiwanis Distretto Italia San Marino) e Antonella Saverino (Presidente I Circoscrizione Lions Club). A moderare i lavori sarà Anna Cane.

Dalle 15:15 alle 17:15, nel parco dei suoni, si svolgeranno esibizioni e prove di diverse discipline sportive paralimpiche, tra cui atletica, scherma, tiro con l’arco, pallacanestro, calcio, tennis tavolo, blind tennis, showdown, taekwondo, autodifesa per donne e ginnastica over 55.

