Tre i momenti che da sabato 25 novembre 2023 ricordano a Canicattini Bagni la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il fenomeno del femminicidio e l’uccisione, nei giorni scorsi, della giovane ventiduenne veneta Giulia Cecchettin, che ha riportato con forza questo tema al centro del dibattito nazionale.

L’Amministrazione e la Presidenza del Consiglio comunale, invitando a partecipare tutte le realtà associative della città e tutti i cittadini, lo faranno domenica 26 novembre 2023, alle ore 11:30, con la deposizione di un mazzo di fiori sulla panchina rossa che si trova in Piazzetta Dante Alighieri, luogo che nel 2018, con l’apposizione di una targa, è stato scelto a simbolo dell’impegno della città nell’eliminare la violenza sulle donne e ricordare le tante donne vittime di violenza e di femminicidio, non ultima Giulia Cecchettin, e con lei anche le due giovani donne e madri canicattinesi uccise per mano di chi diceva di amarle, la ventenne Laura Petrolito (17 marzo del 2018), e 36enne Maria Ton (16 giugno 2014).

Una cerimonia sobria ma dal significato profondo quella di Piazzetta Dante Alighieri, dove lo scorso anno la Presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo, ha curato l’installazione di una scultura stilizzata del profilo di donna che danza in libertà, quella libertà che spesso viene negata anche dentro le mura domestiche come indicano le statistiche delle violenze e del femminicidio che dall’inizio dell’anno ha già mietuto oltre un centinaio di vittime e migliaia di donne che giornalmente fanno ricorso alle cure mediche per i maltrattamenti e gli abusi subiti

L’altro momento lo celebra sabato 25 novembre il mondo dello Sport, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, con due appuntamenti.

Inizia la mattina alle ore 10 nell’impianto di via Solferino, su iniziativa dell’AICS in contemporanea a livello nazionale in 17 città, tra queste Canicattini Bagni, il Tennis Club Canicattini con “Parete di Genere”, con incontri misti di Padel per le pari opportunità e contro la violenza sulle donne.

Nel pomeriggio, invece, con inizio alle ore 15:30 sul parquet della Palestra comunale di via Solferino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’ASD Canicattinese, il Comitato Regionale FIGC Sicilia, Divisione Calcio Femminile, e il Dipartimento Calcio Femminile della LND, hanno dato appuntamento con #sempre25novembre a tutte le squadre della provincia, per incontri di Calcio a 5 senza vincitori né vinti, per dire insieme no alla violenza sulle donne.

Infine martedì 28 novembre saranno gli studenti del locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, con il supporto di specialisti del settore, a ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza e di abusi.

Saranno tutti momenti di grande riflessione e di sensibilizzazione, sottolineano il Sindaco Paolo Amenta e la Presidente Loretta Barbagallo, per aggiungere alla condanna e all’indignazione, anche l’auspicio per l’assunzione di provvedimenti e norme di prevenzione, formazione ed educazione al rispetto, ad iniziare dai cicli scolastici.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.