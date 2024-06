Oggi, 14 giugno 2024, celebriamo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, una data importante che ci ricorda il valore inestimabile della donazione volontaria di sangue e il contributo vitale dei donatori per la salute e il benessere della nostra società. Questa giornata è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di sangue sicuro e dei suoi derivati, oltre a ringraziare i donatori volontari per il loro contributo inestimabile. La donazione di sangue è un atto di altruismo che salva vite, aiutando pazienti che necessitano di trasfusioni a causa d’infortuni, interventi chirurgici, malattie ematologiche e altre condizioni di salute. Il tema della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue di quest’anno è “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita”. Questo slogan sottolinea l’importanza della donazione di sangue continua e sistematica per soddisfare le esigenze di sangue in tutte le circostanze, specialmente nei momenti critici come disastri naturali, pandemie e altre situazioni di emergenza.Durante la pandemia di COVID-19, la necessità di sangue è diventata ancora più urgente, mentre le restrizioni e le paure hanno ridotto il numero di donatori. Tuttavia, la solidarietà e il senso di dovere di molte persone in tutto il mondo hanno mantenuto operative le banche del sangue, dimostrando che lo spirito di donazione non viene meno di fronte alle difficoltà. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è un promemoria per tutti noi di diventare donatori di sangue, di continuare a sostenere questa nobile causa e d’incoraggiare gli altri a partecipare. Ognuno di noi può fare la differenza. Con un semplice gesto, possiamo offrire vita e speranza a chi ne ha bisogno.Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti i donatori volontari di sangue e impegniamoci a continuare a sostenere e promuovere la donazione di sangue. La nostra salute e la nostra vita sono nelle nostre mani, e con ogni goccia di sangue, possiamo rendere il nostro mondo migliore.

Leonardo Curatolo





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.