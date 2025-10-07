Ricco il calendario di iniziative sul tema “Non c’è salute senza salute mentale”, promosse nell’ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. A essere coinvolte saranno scuole, enti locali, associazioni e cittadini in diverse città della provincia.

Iniziative che rientrano in un progetto di sensibilizzazione promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, con il sostegno dei Comuni della provincia e della Regione Siciliana.

A Castellammare del Golfo ci si ritroverà alle 9.30 di mercoledì 9 ottobre nell’aula consiliare per la presentazione del libro “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga” di Betty C. (Mediter Italia Edizioni)

Un diario che, dopo anni, viene oggi pubblicato per essere un documento straordinario, necessario per una riflessione sulle conseguenze delle perdite affettive e sulla prevenzione dei rischi dalle dipendenze.

Iniziativa promossa dal SerD di Alcamo, in sinergia con il Dipartimento della salute mentale dell’Asp Trapani, diretto da Gaetano Vivona.

A interagire con l’autrice del libro saranno: la dott.ssa Bruna Barbara, dirigente psicologa del SerD di Alcamo; Enza Termine, dell’associazione genitori AMA di Alcamo; Nino Rocca, operatore sociale; Gilda Sciortino, casa editrice Mediter Italia. Attesa la tavola rotonda con gli studenti dell’Istituto Superiore “Mattarella” di Castellammare del Golfo, che avranno modo di interagire con l’autrice.

Una tavola rotonda alla quale parteciperanno: Nicola Calamia, un rappresentante dell’associazione AMA, la dott.ssa Mariella Marraccino, presidente della Commissione Pari Opportunità e dell’associazione “Insieme di può”.

A trarre le conclusioni della giornata sarà il dott. Pietro Rappa, sociologo del Ser.D di Alcamo.





Luogo: Aula Consiliare, Corso Bernardo Mattarella, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, TRAPANI, SICILIA

