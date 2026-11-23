Si è svolto venerdì 20 novembre il Congresso provinciale dei Giovani Autonomisti di Catania. Un appuntamento che segna un’ulteriore tappa nel percorso di consolidamento del movimento giovanile di Mpa- Grande Sicilia sul territorio regionale.

Nel corso dei lavori è stata definita la nuova struttura dirigente provinciale, con Simone Scalia eletto coordinatore, Antony Galletta vicecoordinatore e Gabriele Pagana responsabile organizzativo. Assumeranno il ruolo di consiglieri provinciali Maria Pia Battaglia, Grazia Mammino, Lorenzo Leotta, Paolo Balestrazzi e Domenico Fiore.





«Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato Simone Scalia –. Vogliamo costruire un’organizzazione presente in tutta la provincia, capace di coinvolgere studenti, giovani professionisti, lavoratori e associazioni. Il nostro obiettivo sarà ascoltare le esigenze del territorio e trasformarle in proposte concrete, attraverso il contributo di tutta la squadra».

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore regionale Giuseppe Gallo, che ha sottolineato la crescita del movimento dopo il congresso costituente dello scorso luglio.

«In pochi mesi abbiamo coinvolto tanti ragazzi provenienti da territori diversi, costruendo una comunità politica sempre più presente in Sicilia. La nostra terra non ha bisogno soltanto di politici più giovani, ma di una politica migliore, che sappia affrontare le sfide del lavoro, delle infrastrutture e dello sviluppo economico, valorizzando le prerogative della nostra autonomia – ha detto Giuseppe Gallo -. Nelle prossime settimane proseguiremo con i congressi provinciali perché vogliamo costruire una rete che unisca i territori, valorizzi le competenze e dia spazio a una nuova generazione di autonomisti».

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