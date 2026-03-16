Un confronto dedicato ai genitori, agli insegnanti e alla comunità educante sulle sfide della crescita nell’epoca digitale.

Domani, martedì 17 marzo 2026, dalle 17 alle 19, al Teatro Savio di via Evangelista di Blasi 102, si terrà l’incontro “Esci da quella stanza” con il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini, autori dell’omonimo libro edito da Mondadori.

L’iniziativa è promossa dall’associazione per la Mobilitazione Sociale ets e dalla Fondazione Oltre ed è rivolta a coloro che si occupano della crescita di bambini e adolescenti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.





Al centro dell’incontro ci sarà una riflessione sul rapporto tra genitori e mondo digitale, in un tempo in cui le stanze dei ragazzi rischiano di trasformarsi in un paese dei balocchi, un parco giochi che non si spegne mai, alimentato dall’offerta continua di contenuti e stimoli provenienti dalle piattaforme online. Da un lato c’è quindi il progetto educativo dei genitori, orientato a fornire ai figli gli strumenti e le competenze per affrontare la vita adulta mentre dall’altro c’è il sistema del marketing e dell’economia digitale che intercetta le fragilità dei più giovani trasformandole in opportunità di profitto, con un impatto sempre più forte sui processi di crescita.





Durante l’incontro, Pellai, tra i più noti esperti e autori italiani in tema di educazione e genitorialità, analizzerà in particolare due esperienze fondamentali dell’età evolutiva, il gioco e la socializzazione, spiegando come dovrebbero svilupparsi nel percorso di crescita e come il mondo online le ha modificate.

L’obiettivo è offrire agli adulti degli spunti concreti per comprendere come il mondo digitale stia cambiando le relazioni dei più giovani e sostenere le famiglie nelle sfide educative quotidiane, spesso legate all’isolamento e alla difficoltà di costruire relazioni significative.

Luogo: Teatro Savio, Via Evalgelista di Blasi, 102, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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