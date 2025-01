In occasione della festa di San Giovanni Bosco, il 28 gennaio alle 18:30 si è svolto un innovativo convegno partecipato al Giorno Social House, in cui i giovani hanno assunto il ruolo di relatori, mentre gli esperti sono diventati spettatori attivi. Un cambio di paradigma significativo, pensato per favorire un dialogo autentico e valorizzare l’esperienza diretta dei ragazzi. Il convegno, dal titolo “Don Bosco e i Giovani oggi: bisogni, sfide e risposte educative”, ha affrontato tematiche centrali per le nuove generazioni, alla luce anche della recente tragedia di Larimar, la giovane suicida di Piazza Armerina.





Un gruppo di giovani con esperienze diverse – studenti, oratoriani, scout, sportivi – ha preso la parola dopo l’ascolto di una lettera di Don Bosco, in cui il santo educatore indicava quattro consigli fondamentali per una vita serena. Le loro riflessioni hanno dato il via a una discussione in cui gli adulti hanno posto domande e stimolato il confronto, in un processo di apprendimento reciproco. La fase finale del convegno è stata dedicata a un workshop collaborativo, dove giovani e adulti hanno lavorato insieme per proporre idee concrete su come affrontare le sfide educative odierne. Il convegno partecipato ha voluto dare voce ai giovani, stimolare un dialogo intergenerazionale e promuovere la loro leadership. Una lezione che riecheggia nelle parole di Don Bosco: “Vivi nella gioia. La tua vita si gioca nelle relazioni, ricerca sempre amicizie sincere e profonde, tendi con costanza alla purezza del cuore; così facendo salverai la tua anima e quella di chi ti incontra.”

