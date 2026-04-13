C’è chi scrive per mestiere e chi per passione. Narcuxel appartiene alla seconda categoria: autore di sette romanzi, ha ritrovato nella musica — passione coltivata fin dall’adolescenza, quando scriveva testi e suonava per il puro piacere di farlo — un linguaggio parallelo, capace di raggiungere dove la prosa non sempre arriva.

Il progetto nasce esattamente da questo incrocio: testi costruiti per emozionare, al servizio di una produzione sonora che non separa mai l’estetica dalla sostanza. La narrazione si muove nei territori della vulnerabilità e della riflessione sociale, pur riservandosi il diritto, di tanto in tanto, di deviare verso lidi inaspettati.

“Dare voce e forma a una realtà spesso invisibile, evitando la spettacolarizzazione, in un tono umano e rispettoso.”

Giovanna è il singolo in cui tutto questo converge con una chiarezza rara. Il brano affronta il tema dei maltrattamenti domestici da una distanza emotiva consapevole: non il racconto urlato di chi vuole colpire, ma la voce misurata di chi ha scelto di testimoniare. L’idea nasce dall’esigenza di dare forma a una realtà troppo spesso taciuta o, peggio, spettacolarizzata e lo fa con un tono che resta umano anche quando il peso di ciò che racconta sarebbe sufficiente a schiacciarlo.

Non è difficile immaginare il contesto in cui Giovanna ha preso forma: i numerosi femminicidi che continuano a segnare la cronaca di questi mesi hanno condizionato la scrittura, così come avevano già condizionato il penultimo romanzo dell’autore, anch’esso costruito attorno alla storia di una donna vittima di violenza. Il filo che lega i due lavori non è una coincidenza, ma la firma di chi non riesce a ignorare ciò che accade intorno.

Musicalmente, il singolo si muove in un mood emotivo con un fondo di necessaria briosità, una scelta che l’autore stesso definisce adeguata al tema: abbastanza leggera da non opprimere, abbastanza densa da non tradire. E forse non è casuale che proprio questo brano, più di sette romanzi, abbia regalato a Narcuxel un’emozione inattesa durante la sua ideazione. Come se la musica avesse trovato, questa volta, una strada più diretta verso il centro delle cose.





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