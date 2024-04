Giovedì 11 aprile, al Teatro Sollima, si terrà un evento musicale senza precedenti: il concerto tributo “Il Mio Nome E’ Pino”. Organizzato dall’Associazione culturale CIURI in collaborazione con Batticuore Batti Onlus ETS, lo spettacolo celebra l’indimenticabile eredità musicale di Pino Daniele e Pino Mango.

L’atmosfera sarà coinvolgente grazie alle straordinarie esibizioni di alcuni talentuosi artisti: Maurizio D’Aguanno, virtuoso delle chitarre, Graziano Tumbarello, al sassofono incanterà il pubblico con le sue note, Peppe La Commare, con la sua potente voce, e insieme alle tastiere, emozionerà i presenti. Ma la vera sorpresa della serata sarà l’esordio di Francesca Parrinello come cantante. Figlia del compianto musicista marsalese Gianfranco Parrinello, Francesca promette di regalare emozioni intense e uniche.

L’evento non si limita solo alla musica. Sarà anche l’occasione per parlare di un importante progetto portato avanti da Batticuore Batti Onlus. Grazie all’acquisto di un camper sanitario, l’organizzazione sta effettuando screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche nelle scuole e sul territorio. Un impegno concreto e di grande valore per la salute di tutti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 aprile alle ore 21. Il Teatro Sollima di Marsala si prepara così ad accogliere gli appassionati di musica e coloro che desiderano rendere omaggio ai due grandi artisti italiani.

I biglietti per questo concerto straordinario sono disponibili sul circuito online di Tickettando, all’indirizzo https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/33336. In alternativa, è possibile recarsi presso l’Agenzia I Viaggi dello Stagnone di Marsala per l’acquisto diretto.

