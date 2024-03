Il libro “Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”, edito Rai Libri e scritto dalla giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini con il medico psichiatra Leonardo Mendolicchio, sarà presentato in occasione della Giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare giovedì 14 marzo alle 15 al Teatro delle Arti della succursale del liceo classico Umberto I di Palermo (viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 1759) e venerdì 15 marzo alle 11, nell’auditorium dell’Istituto Danilo Dolci di Partinico (via Goffredo Mameli, 4/ via Forlì).





Sul palco con Francesca Fialdini nel liceo Umberto I, frequentato anche dal magistrato Giovanni Falcone, ci saranno il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e la psicologa dell’istituto Karin Guccione.





Il 15 marzo saranno presenti con Francesca Fialdini, all’Istituto Danilo Dolci di Partinico, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e lo psicologo Giuseppe Matano.









IL LIBRO





“Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”: sei storie di vita vera, racconti a cuore aperto di persone affette da disturbi del comportamento alimentare. Francesca Fialdini incontra Martha, Benedetta, Giulia, Valentina, Marco e Anna, lo fa guardando, insieme a loro, all’interno delle tane in cui sono caduti mentre rincorrevano un mito, un ideale di perfezione, la considerazione degli altri, un bisogno d’amore. Sei interviste intime e potenti in cui le parole sono strumenti centrali per riflettere sui motivi di un dolore che punisce e trasfigura il corpo, mettendo a repentaglio serenità e futuro. Il volume, che l’autrice scrive con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, propone una riflessione sull’uso delle parole nel racconto di anoressia, bulimia, binge eating, con la consapevolezza di come proprio il linguaggio sia alla base delle nostre relazioni, proponga un’immagine di noi stessi e dia forma alle nostre ansie e paure più profonde. “Nella tana del coniglio” di Francesca Fialdini con Leonardo Mendolicchio, edito da Rai Libri.





Francesca Fialdini, inviata, conduttrice e autrice. Lavora in Rai dal 2005, dedicandosi con particolare attenzione ad argomenti di attualità che hanno al centro le donne e i giovani. Da cinque edizioni conduce su Rai 3 “Fame d’amore”, programma pluripremiato dedicato al racconto di disturbi del comportamento alimentare e altre espressioni di disagio giovanile.





Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra, è direttore dei reparti di riabilitazione disturbi alimentari e Auxologia dell’Auxologico Piancavallo e direttore del laboratorio di ricerca di Neuroscienze Metaboliche. Founder del progetto Food For Mind, è da anni impegnato nella cura dei disturbi alimentari. È tra i sostenitori del progetto “Fame d’amore”, nonché super- visore scientifico.

