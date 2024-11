“Il Congresso Giovanile, all’insegna della sana competizione, è stato un momento costruttivo di dialettica, dialogo e confronto che fa bene a tutta la Democrazia Cristiana”. Lo dichiara l’on. Salvatore Giuffrida, deputato della DC, all’indomani dell’elezione del nuovo direttivo dei Giovani.

“Un augurio a tutti i giovani che hanno partecipato al Congresso, perché questo è stato solo l’inizio di un percorso comune di tutti i ragazzi”, ha aggiunto l’on. Giuffrida.

“È il frutto di un lavoro di squadra, di un gruppo unito e coeso, che ha creduto in un progetto basato su una politica vera e senza giochi e che ha lavorato senza sosta per portarlo avanti – dichiara Giuliano Settimo, neo segretario del Movimento Giovani -. Questa vittoria è il risultato di un sogno condiviso. Adesso lavoreremo per costruire un futuro migliore per i giovani che sono fieri di abitare in Sicilia e con dedizione si spendono nella cura del bene comune”.

Questa la composizione del nuovo direttivo

Segretario regionale Giuliano Settimo

Vice segretario vicario Flavia Buggea

Vicesegretario Salvatore Ginex

Presidente Michele Simplicio

Vicepresidente vicario Sergio Cirrone

Vicepresidente Giuseppe Pisa

Segretario organizzativo Gabriele Pagana

Vice Segretario organizzativo occidentale Luigi Gambino

Vice segretario organizzativo orientale Daniele Li Volsi

Segretario amministrativo Mattia Buffa

Tesoriere Noemi Biserta

I referenti per ogni provincia

Palermo Miriam Figlia

Caltanissetta Alessandro Sciacchitano

Agrigento Maria Vittoria Ferrantelli

Enna Evina Junior

Trapani Baldo Cusumano

Ragusa Fabio Messina

Siracusa Salvatore Giulio Emanuele

Messina Ludovika Prestifilippo

Catania Fiorenza Aiosa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.