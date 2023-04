Dopo avere incontrato il gruppo dirigente locale e nazionale, l’Avvocato Giuseppe Muffoletto, Sindaco di Gratteri, aderisce ad Italia Viva.

In vista delle imminienti scadenze elettorali comunali, Italia Viva Palermo registra ed accoglie con grande soddisfazione la scelta effettuata dall’amico Giuseppe Muffoletto di aderire al partito e di condividere con il gruppo dirigente il progetto politico di costituzione del Partito unico dei Riformisti.

L’Avv. Giuseppe Muffoletto, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, quale attuale Sindaco di Gratteri, dopo esserlo stato agli inizi degli anni 90 ed in secondo momento tra il 2003 e il 2013, nonchè Sindaco di Cefalù negli anni 80, è espressione di quella schiera di capaci amministratori degli enti locali che, pur nelle difficoltà economiche e gestionali in cui versano i comuni, specie al sud, sono in grado di rispondere efficacemente alle istanze delle comunità che ammnistrano.

A Giuseppe Muffoletto, al quale andrà il sostegno del partito nelle prossime elezioni a Sindaco del centro madonita di Gratteri, va il nostro caloroso benvenuto.

