Giuseppe Rimi, commercialista, è il nuovo commissario cittadino della Democrazia Cristiana ad Alcamo. La nomina gli è stata conferita da Giacomo Scala, segretario provinciale del partito. Il compito del neo commissario è quello di ricostituire il partito a livello locale per poi procedere alla nomina della segreteria cittadina.

“È un onore per me poter guidare il partito a livello locale e di questo ringrazio i vertici della Democrazia Cristiana – dichiara Giuseppe Rimi -. Lavoreremo tutti quanti insieme per il bene della comunità, promuovendo i valori della DC e coinvolgendo i cittadini nelle decisioni politiche”.









“Giuseppe Rimi avrà il compito di coordinare le attività del partito, promuovere iniziative locali e favorire il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica della città – dichiara Giacomo Scala -. La sua esperienza e la sua passione sono fondamentali per il consolidamento del progetto politico della Democrazia Cristiana ad Alcamo. A Rimi auguriamo buon lavoro, con la consapevolezza che lavorerà all’insegna dei valori di solidarietà, giustizia e partecipazione”.

