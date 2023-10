‘Il mercato ferroviario americano si conferma essere in forte espansione ed evoluzione, come mai era stato finora, grazie ad un crescete aumento di viaggiatori. Già a settembre 2022 il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti aveva annunciato importanti investimenti nel settore, oltre 1,4 miliardi di dollari, per il programma Consolidated Rail Infrasctructure and Safety Improvement (CRISI) volto a promuovere progetti di modernizzazione delle infrastrutture. In particolare, questi progetti prevedono la creazione di nuovi corridoi ferroviari interurbani, la riduzione della congestione ferroviaria e il miglioramento dei collegamenti multimodali. Un atto concreto per avvicinarsi al modello europeo a cui gli Stati Uniti guardano con particolare attenzione da diversi anni. Possiamo affermare che quanto sta accadendo negli USA è già avvenuto per il vecchio continente, considerato che nel secolo scorso, in Europa, sono stati fatti importanti investimenti per potenziare le infrastrutture ferroviarie e quindi c’è un modello da seguire e un expertise delle aziende europee da esportare. Per colmare questo gap, alcuni operatori americani si sono attivati con l’obiettivo di promuovere gare per potenziare e sviluppare il trasporto regionale e anche quello dedicato all’alta velocità. Durante la due giorni di incontri a Salt Lake City si è ampiamente discusso anche dell’esperienza di viaggio che deve essere sempre più confortevole e tecnologica per i passeggeri. La tendenza attuale mostra, infatti, una predisposizione delle nuove generazioni verso i viaggi in treno. Questo perché oltre alla possibilità di rilassarsi, il treno garantisce loro la possibilità di non interrompere la propria comunicazione digitale e navigazione in internet, in un mondo iperconnesso come il nostro questo può decisamente ritenersi un importante plus. Come Omer siamo attivi anche sul suolo americano dal 2017, siamo la prima società europea ad allocarci negli USA, abbiamo aperto una sede produttiva a Sterling Heights e un ufficio commerciale a Montreal in Canada. Grazie alla nostra comprovata esperienza di oltre 30 anni in questo settore, siamo pronti ad accogliere tutte le opportunità e le sfide che il mercato americano ci presenterà, nella consapevolezza di avere tutto il Know-How e le competenze per produrre ed offrire con successo i nostri prodotti anche sul mercato americano. Auspichiamo infine che, come emerso durante i lavori del summit di salt Like City, i principali stakeholder, che concorrono alla fornitura dei componenti d’arredo. possano essere sempre più coinvolti, già nelle primissime fasi dell’ideazione delle gare. Questo apporterebbe numerosi benefici per tutti gli attori coinvolti nel processo realizzativo dell’intero veicolo, sia in termini di fattibilità dei progetti e sia in termini di contenimento dei costì.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.