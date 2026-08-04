Un viaggio nella Sicilia che si racconta attraverso i suoi sapori.

La cucina è memoria, tradizione, identità. È il linguaggio con cui una terra racconta la propria storia.

Per questo la Rete per la Lettura Diffusa è lieta di invitarvi alla presentazione del libro “Sicilia dei sapori segreti” di Giusi Battaglia , un’opera che conduce il lettore alla scoperta delle ricette, delle tradizioni e delle storie che rendono unica la cultura gastronomica siciliana.





10 agosto Start h 18.00? GLAM Hotel – Mondello

A dialogare con l’autrice sarà Rosa Di Stefano , in un incontro che promette di intrecciare letteratura, territorio e cultura del cibo, offrendo al pubblico un’occasione speciale di confronto e condivisione nella splendida cornice del Mondello Glam Hotel

Il libro è già disponibile presso Libreria Millemondi

Se non potrete essere presenti all’evento, potrete comunque portarvi a casa questo viaggio tra i sapori autentici della Sicilia acquistandolo in libreria o online sul nostro sito.

Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio dedicato ai libri, ai racconti e ai profumi della nostra terra.

L’evento è gratuito e aperto a tutti!

Luogo: Glam Hotel Mondello, Via Gallo, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.