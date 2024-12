Giustizia di comunità: si arricchisce il percorso di azioni congiunte tra CESV e ULEPE (Uffi-cio Esecuzione Penale Esterna) di Messina, avviato con il protocollo d’intesa siglato a feb-braio di quest’anno e proseguito, tra l’altro, con l’incontro dedicato espressamente alle real-tà del terzo settore e al volontariato in particolare.

Approfondimento, scambio di esperienze, promozione e diffusione dell’accoglienza da parte degli ETS di persone sottoposte a misure penali non detentive sono al centro del seminario “Giustizia di comunità: verso la costruzione di un modello partecipativo di giustizia” che si terrà giovedì 19 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nella sede del CESV, via Salita Cappuccini 31.

Dopo quasi un anno di lavoro a fianco delle organizzazioni il seminario rappresenta un mo-mento di riflessione e di monitoraggio, ma anche un punto di partenza per il lavoro da pro-grammare per i mesi a venire. Saranno infatti affrontate le criticità emerse e verranno valo-rizzate le buone prassi.

“Le associazioni di Terzo Settore – sottolinea il CESV – rivestono un ruolo fondamentale nell’attuazione delle misure di giustizia di comunità grazie alla loro esperienza, flessibilità e capacità di coinvolgere attivamente le persone vulnerabili”.

“Il volontariato – aggiunge l’ULEPE – è un interlocutore importante per l’Ufficio e può rap-presentare per la persona sottoposta alla misura un modello positivo di impegno e solidarie-tà, necessari per riparare efficacemente gli effetti di un illecito e creare i presupposti per una riconciliazione tra la persona imputata e la comunità”.

Al seminario, dopo i saluti istituzionali, interverranno Ernestina Di Gennaro, Direttrice ULE-PE Messina (“Nuovi paradigmi organizzativi e giustizia di comunità”), Alberto Randazzo, Pro-fessore associato di Diritto Costituzionale e Pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università degli Studi di Messina (“ULEPE e Terzo Settore: uUna preziosa siner-gia, nel prisma della riforma Cartabia e nella prospettiva costituzionale”), Antonia Ragusi, Area promozione volontariato CESV Messina ETS (“Ruolo delle associazioni di Terzo Setto-re nell’esecuzione delle misure di Comunità – Modello di Governance della rete territoria-le”).

Seguiranno gli interventi programmati di Silvio Indice (Referente Coop. Prospettiva Futuro e Associazione Santa Maria della Strada) per il progetto KOINE, Lucilla Barbasini (Associa-zione Angeli sull’Asfalto) per il progetto “La Vita che si fa strada”, Tiziana Tracuzzi (Libera Presidio “Nino e Ida Agostino”) per il progetto “Itinerari di bellezza e giustizia”. A conclu-sione sarà aperto il dibattito a tutte le intuizioni, i suggerimenti e le considerazioni dei par-tecipanti.





Luogo: CESV Messina, via Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

