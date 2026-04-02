Domenica 5 aprile alle 11,25 su Rai 3 tornerà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

La puntata di Pasqua di Mediterraneo si apre con un reportage nell’unico ospedale pediatrico in Terra Santa. E’ il Caritas Baby Hospital di Betlemme e accoglie bambini senza distinzione di etnia o fede religiosa.

Incontreremo quindi i monaci che hanno fondato una comunità della chiesa ortodossa tra i monti della Basilicata. C’è chi è fuggito dalla Crimea in dissenso con il patriarca di Mosca favorevole all’intervento russo in Ucraina.





Conosciamo il Sanna, la lingua arabo cipriota. Ormai dimenticata è al centro di un progetto di recupero della comunità cristiano maronita dell’isola. Dei quattro villaggi che la parlavano prima dell’invasione turca ne è rimasto uno solo.

Infine, ritorneremo nei luoghi di Salvador Dalì: il paese di Cadaques, sulla costa della Catalogna, il mare, le testimonianze, le curiosità e i cimeli di uno dei più gradi artisti del Novecento.

Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.





Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Edizione di Antonio Prestigiacomo.

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/storie/tgrmediterraneo

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