Domenica 3 maggio alle 11,25 su Rai 3 tornerà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

La porta in legno da cui entrarono a Palermo gli invasori normanni nell’XI secolo e la stanza tappezzata di foto tessere della venerabile che potrebbe diventare santa. Mediterraneo parte da luoghi sconosciuti del capoluogo siciliano svelati dallo storico Sergio Troisi.

Poi in Spagna conosceremo le misure che hanno permesso di ridurre del trenta per cento i femminicidi. Politiche dei governi e progetti nelle scuole cominciati 30 anni fa sull’onda emotiva di un caso di cronaca che coinvolse tre adolescenti.





Quindi sulle tavole da surf per cavalcare le onde di una spiaggia del Marocco che è diventata un’attrazione internazionale per gli appassionati di questo sport. Un villaggio dei pescatori ha scoperto una nuova vocazione turistica.

Infine, ritorniamo a Skopje, in Macedonia, alla scoperta del mercato più antico e più importante dei Balcani, dopo quello di Istanbul.





Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Sigla e edizione di Emanuele Guida.

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/storie/tgrmediterraneo





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