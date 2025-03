Un weekend ricco di sport per gli atleti della Fisdir che si sono cimentati in diverse discipline, portando a casa vittorie e successi e in ogni caso, belle esperienze e grandi soddisfazioni.

Si sono conclusi i campionati italiani di atletica ad Ancona con altre medaglie conquistate dagli atleti del presidente Marcello Giliberti e del direttore tecnico Gaspare Ganci. Sotto l’attenta guida dei tecnici Di Marzo, Talluto e Giafaglione, i ragazzi (La Mantia -Talluto-Di Marzo e Villella categoria assoluta) hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 con il tempo di 2.28.06. Questa gara ha chiuso di fatto la due giorni di gara.





In precedenza gli atleti del Telimar avevano conquistato un argento con Di Marzo ( tempo 3’13”17) battuto dal suo principale avversario il sardo Nieddu che si è preso la rivincita dopo essere stato sconfitto sui 1500 metri dallo stesso Di Marzo. Ma il risultato più eclatante della giornata per i colori della società dell’Addaura è stato l’oro di La Mantia Riccardo (juniores classe 2009) nella categoria del triathlon (lungo mt 2.65 – getto del peso mt 5.32 – 60 piani 10.02 sec per un totale di 1577 punti sui record personale). Il terzo posto di Lipari Gabriele (juniores classe 2006) che ha chiuso con il tempo di 2.43”61 i sui 800 metri conferma ancora una volta che i giovani atleti del Telimar hanno un radioso futuro davanti a loro. Un argento nei 1500 e negli 800 metri lo ha portato a casa anche Andrea Busà dell’Atletica Savoca Asd. “Questi risultati ci gratificano per tutto il lavoro fin qui svolto sia tecnicamente sia sotto l’aspetto sociale ed inclusivo – ha dichiarato Ganci direttore tecnico del settore – infatti la nostra squadra è tra le più giovani del panorama nazionale per il settore II2 (sindrome di Down) e grazie alla nostra dirigenza, che ci sprona a fare sempre meglio ed investe sul settore della disabilità, siamo sempre alla ricerca di giovani talenti da includere nel mondo sportivo paralimpico”. Ora bisogna concentrarsi sui campionati italiani di nuoto che si terranno a Terni a luglio, in attesa di conoscere le date del campionato italiano Outdoor di atletica leggera che saranno deliberate a breve dalla Fisdir.





Per il tennistavolo al 2^ campionato regionale di società, che si è svolto a Catania domenica, organizzato dall’Asd Kind Catania nella palestra “I.I.S. E. Fermi – F. Eredia”,

hanno partecipato 62 ragazzi.

Il singolo maschile open è stato vinto da Stefano Turcu dell’Asd Fiamma Mico di Riposto. Il singolo femminile open da Gessica Spampinato di Asd Albatros di Zafferana; sm c21 Fsco Giovanni Spina della Rodolico di Mazara; sf c21 Anna Abbate sempre della Rodolico; sg misto promozionale Andrea Ferrara e sm promozionale Andrea Ferrara dell’Asd Kind Catania.

Sabato 22 marzo si è svolta anche la seconda tappa del campionato regionale di nuoto Fisdir a Villabate, come la prima. La prossima, invece, sarà a Messina. Gli atleti iscritti a questa tappa sono stati ben 127.

A piazza Armerina, nella stessa giornata, al concentramento di pallacanestro hanno partecipato quattro formazioni. La squadra A e B della Rodolico Mazara, la Polisportiva Erei e la Sportivamente di Trapani. Hanno partecipato oltre 40 ragazzi e si sono svolti 4 incontri che hanno visto prevalere in modo determinante la Polisportiva Erei e la Rodolico A. Risultati: Polisportiva Erei 29 – Sportivamente 8; Rodolico A si è confrontata con la Rodolico B e ha vinto 20-4. nel secondo turno gli atleti Erei hanno battuto la Mazara B per 35 a 4 mentre la Rodolico A ha battuto Sportivamente 32-12. Pertanto la classifica adesso è così definita: Rodolico Mazara A con 6 punti, segue Disabili Erei con 4 punti, la Rodolico B con 2 punti e il Trapani rimane a 0 punti. Il prossimo incontro sarà a Porto Empedocle il 5 aprile dove si svolgeranno finale terzo e quarto posto tra Rodolico B e Sportivamente di Trapani e finale primo e secondo posto tra Asd Rodolico e la Disabili Erei.

